Маккензи: верю, что Лундквист хочет вернуться и сыграть в следующем сезоне в НХЛ

Аналитик NBC Боб Маккензи поделился мнением о восстановлении голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Хенрика Лундквиста после операции на сердце.

«Лундквист перенёс операцию в прошлую среду в клинике в Кливленде. Я думаю, его выпишут из больницы в ближайшие 24 часа. Врачи считают, что операция на клапане и аорте, которую он перенёс, прошла успешно.

Теперь люди будуть задаваться вопросом: сможет ли он снова играть в хоккей? Как я уже сказал, общий прогноз был исключительно положительным. Я верю, что Хенрик Лундквист хочет вернуться и сыграть в следующем сезоне в НХЛ. Всё решится в будущем.

Сейчас все просто счастливы, что Король Хенрик хорошо перенёс операцию, выздоравливает и будет выписан из больницы на следующий день или около того», – приводит слова Маккензи RMNB.com.