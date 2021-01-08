Голкипер Хенрик Лундквист успешно перенёс операцию на сердце

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист сообщил, что он успешно перенёс операцию на открытом сердце.
«День третий. Операция прошла очень хорошо. Потребовалось около 5 часов, чтобы обо всём позаботиться. Очень признателен прекрасному персоналу клиники. Последние несколько дней были довольно сумасшедшими, но чувствую, что я в очень хороших руках. Каждый день — это шаг в правильном направлении», — написал Лундквист в своём «твиттере».
В межсезонье 38-летний вратарь подписал со столичным клубом однолетний контракт, но из-за проблем с сердцем он вынужден приостановить спортивную карьеру.
Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение зарплаты — в размере $ 8,5 млн — по семилетнему контракту, подписанному в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. После расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.
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