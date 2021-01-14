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Заварухин: «Сибирь» до последней игры будет бороться за плей-офф

Заварухин: «Сибирь» до последней игры будет бороться за плей-офф
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Куньлунем» (1:3).

«Слабо начали, наделали ошибки и сами привезли эти голы. Имели много моментов, два раза могли забить в пустые ворота. В третьем периоде команда побежала, но не хватило реализации.

Не пора ли признать, что борьба за плей-офф для «Сибири» закончена? Я верю в команду. Мы будем бороться до последней игры.

Руохомаа не выкладывается? Разберёмся с этим в раздевалке, не будем выносить это из коллектива.

Будут ли радикальные меры после этого поражения? Вам виднее. Я понимаю, что журналисты оценивают мою работу. Понимаю о чём вы говорите, но это ваше право.

Когда вернутся в состав Миловзоров и Санников? Я бы с удовольствием хотел, чтобы они играли в команде. Люди травмированы. Если бы они были здоровы, то играли бы. Если их нет в списке травмированных, то это не значит, что они здоровы.

Болельщики освистывали «Сибирь» в большинстве? Я не слышал этого. Я был в игре и хотел, чтобы команда выигрывала», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» проиграла «Куньлуню» в домашнем матче КХЛ
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