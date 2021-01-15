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«Айлендерс» в гостях разгромили «Рейнджерс», Варламов отыграл на ноль

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:0 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

В составе победителей дублем отметился Андерс Ли. Ещё по одной шайбе забросили Брок Нельсон и Мэтью Барзал. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов оформил шат-аут, отразив все 24 броска по своим воротам. Другой российский вратарь Илья Сорокин провёл игру на скамейке запасных.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич провели на льду 18 и 19 минут соответственно. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 29 бросков из 33. Вратарь Александр Георгиев провёл матч в запасе.

Следующий матч команды также проведут между собой. Встреча состоится 17 января.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками среди европейцев.