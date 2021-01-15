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Источник: экс-владелец «Витязя» Павлинов, привозивший в команду тафгаев, осуждён на 17 лет

Источник: экс-владелец «Витязя» Павлинов, привозивший в команду тафгаев, осуждён на 17 лет
Хоккей / КХЛ 0

Бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов был осуждён на 17 лет лишения свободы за организацию преступного сообщества, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Серпуховский городской суд признал его и подельников виновными в хищениях федеральных земель. В преступлениях были замешаны бывшие чиновники. Ещё пятеро участников преступной группы получили сроки от 7 до 17 лет лишения свободны

Во время руководства «Витязем» Павлинов (известный в определённых кругах как «Коля») был инициатором появления в составе команды тафгаев из Северной Америки. На протяжении нескольких сезонов суперлиги и КХЛ они лидировали по количеству штрафных минут. Также он был куратором боксёрского клуба «Витязь», за который выступали Александр Поветкин и Денис Лебедев.

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