Источник: экс-владелец «Витязя» Павлинов, привозивший в команду тафгаев, осуждён на 17 лет

Бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов был осуждён на 17 лет лишения свободы за организацию преступного сообщества, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Серпуховский городской суд признал его и подельников виновными в хищениях федеральных земель. В преступлениях были замешаны бывшие чиновники. Ещё пятеро участников преступной группы получили сроки от 7 до 17 лет лишения свободны
Во время руководства «Витязем» Павлинов (известный в определённых кругах как «Коля») был инициатором появления в составе команды тафгаев из Северной Америки. На протяжении нескольких сезонов суперлиги и КХЛ они лидировали по количеству штрафных минут. Также он был куратором боксёрского клуба «Витязь», за который выступали Александр Поветкин и Денис Лебедев.
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