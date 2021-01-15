Секач в крови ушёл в раздевалку после жёсткого столкновения с да Костой

В эти минуты «Ак Барс» принимает омский «Авангард» на «Татнефть-Арене».



На 7-й минуте первого периода произошло необычное столкновение. Нападающий казанцев Виктор Тихонов заехал в зону омичей и сделал перевод на другой фланг. В борьбе за шайбу столкнулись форварды Стефан да Коста и Иржи Секач. Француз смог достаточно быстро подняться со льда. А вот Секач, которому да Коста попал плечом в голову и который отлетел в борт, пришёл в себя только после вмешательства врачей. Чех покинул лёд и отправился в раздевалку с медиками.

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К этому моменту в матче окончился первый период. Счёт равный — 1:1. На шайбу Алексея Береглазова казанцы ответили голом Станислава Галиева.