«Северсталь» одержала волевую победу в матче с рижским «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ледовом дворце в Череповце и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Андрея Разина.

На 7-й минуте Джей Си Липон, забросив шайбу в меньшинстве, вывел гостей вперёд. На 15-й Александр Петунин сравнял счёт. В конце второго периода хозяева вышли вперёд усилиями Максима Казакова. В начале третьего периода Якоб Берглунд увеличил преимущество череповчан. Через четыре минуты Рис Скарлетт отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» сыграет в Череповце с минским «Динамо», рижане в Нижнекамске встретятся с «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 17 января.