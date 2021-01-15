«Северсталь» одержала волевую победу в матче с рижским «Динамо»
Череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ледовом дворце в Череповце и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Андрея Разина.
На 7-й минуте Джей Си Липон, забросив шайбу в меньшинстве, вывел гостей вперёд. На 15-й Александр Петунин сравнял счёт. В конце второго периода хозяева вышли вперёд усилиями Максима Казакова. В начале третьего периода Якоб Берглунд увеличил преимущество череповчан. Через четыре минуты Рис Скарлетт отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило.
КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2021, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Липон – 06:50' (4x5) 1:1 Петунин – 14:45' (5x5) 2:1 Казаков (Виттасмяки, Гераськин) – 34:54' (5x5) 3:1 Берглунд – 43:03' (5x5) 3:2 Скарлетт (Букартс) – 47:29' (5x4)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» сыграет в Череповце с минским «Динамо», рижане в Нижнекамске встретятся с «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 17 января.
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