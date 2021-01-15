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Квартальнов: уже не помню матчи, проигранные «Ак Барсом» в Балашихе. Даже понятия не имею

Квартальнов: уже не помню матчи, проигранные «Ак Барсом» в Балашихе. Даже понятия не имею
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:1).

«Хороший матч был. Сыграли неплохой первый период, много моментов было, вратарь соперника здорово играл. Потом игра выровнялась, а в конце наши парни молодцы, много заблокировали бросков, не пропустили в меньшинстве. Была ли дополнительная мотивация после двух поражений 0:3 от «Авангарда» в гостях? Я уже не помню матчи в Балашихе, которые мы проигрывали. Даже понятия не имею. Будем ли чередовать вратарей дальше? У нас есть план по вратарям, я думаю, что ещё и молодой мальчишка сыграет.

Первыми вышли в плей-офф? Это нормальный результат для нас, мы шли туда. Это не более, чем приятный бонус для нас на данный момент», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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