Чехович: матч с «Динамо» был особенным для меня. Помню, как чистил лёд в детстве

Нападающий «Торпедо» Иван Чехович подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:5).



«Конечно, были особенные эмоции от матча с «Динамо», чьим воспитанником я считаюсь. Хорошо помню, как маленьким выходил на лёд и чистил его, смотрел на ребят постарше. Это был особый матч для меня, и очень обидно его проиграть», — передаёт слова Чеховича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Владимира Крикунова. Голкипер Пётр Кочетков был заменён на 34-й минуте после третьей пропущенной шайбы.

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, забросив пять шайб в ворота «Торпедо»