Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, забросив пять шайб в ворота «Торпедо»

Московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

На 10-й минуте матча Иван Чехович вывел нижегородцев вперёд. В начале второго периода Илья Круглов сравнял счёт. Через четыре минуты Дмитрий Кагарлицкий вывел москвичей вперёд. В середине игрового отрезка Михал Чайковски увеличил преимущество бело-голубых. Через 22 секунды Энди Мили отыграл одну шайбу, а спустя ещё 35 секунд Джордан Шварц сравнял счёт. Однако менее чем через три минуты Даниил Тарасов вновь вывел москвичей вперёд. В конце встречи Артём Волков забросил в пустые ворота.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом», «Динамо» в Москве встретится с «Сибирью». Обе встречи состоятся 17 января.