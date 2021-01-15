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Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, забросив пять шайб в ворота «Торпедо»

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, забросив пять шайб в ворота «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0
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Московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2021, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Чехович (Уайдман, Терри) – 09:54' (5x4)   1:1 Круглов (Алексеев, Зайцев) – 23:20' (5x5)   2:1 Кагарлицкий (Шипачёв, Яшкин) – 27:41' (5x5)   3:1 Чайковски (Шипачёв, Кагарлицкий) – 33:42' (5x5)   3:2 Мили – 34:04' (5x5)   3:3 Шварц (Шенфельд) – 34:39' (5x5)   4:3 Тарасов (Ефремов, Волков) – 37:11' (5x5)   5:3 Волков (Бочаров) – 58:57' (en)

На 10-й минуте матча Иван Чехович вывел нижегородцев вперёд. В начале второго периода Илья Круглов сравнял счёт. Через четыре минуты Дмитрий Кагарлицкий вывел москвичей вперёд. В середине игрового отрезка Михал Чайковски увеличил преимущество бело-голубых. Через 22 секунды Энди Мили отыграл одну шайбу, а спустя ещё 35 секунд Джордан Шварц сравнял счёт. Однако менее чем через три минуты Даниил Тарасов вновь вывел москвичей вперёд. В конце встречи Артём Волков забросил в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом», «Динамо» в Москве встретится с «Сибирью». Обе встречи состоятся 17 января.

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