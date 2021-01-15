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«Я живой». Секач прокомментировал своё состояние после жёсткого столкновения с Да Костой

«Я живой». Секач прокомментировал своё состояние после жёсткого столкновения с Да Костой
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий омского «Авангарда» Иржи Секач рассказал о своём состоянии после столкновения с форвардом казанского «Ак Барса» Стефаном Да Костой.

«Спасибо всем за поддержку.

Я живой. Всё будет хорошо», — написал Секач на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, на 7-й минуте первого периода произошло необычное столкновение. Нападающий казанцев Виктор Тихонов заехал в зону омичей и сделал перевод на другой фланг. В борьбе за шайбу столкнулись форварды Стефан да Коста и Иржи Секач. Француз смог достаточно быстро подняться со льда. А вот Секач, которому да Коста попал плечом в голову и который отлетел в борт, пришёл в себя только после вмешательства врачей. Чех покинул лёд и отправился в раздевалку с медиками.

Секач в крови ушёл в раздевалку после жёсткого столкновения с да Костой
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