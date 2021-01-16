«Филадельфия» обыграла «Питтсбург», шайба на счету Проворова
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:2.
В составе победителей три шайбы забросил Трэвис Конечны, ещё по одному голу на свой счёт записали российский защитник Иван Проворов и Оскар Линдблом.
У «Питтсбурга» авторами заброшенных шайб стали Сидни Кросби и Брэндон Танев. Российский нападающий Евгений Малкин набранными очками не отметился.
Предыдущий матч с участием этих команд, прошедший 14 января, завершился со счётом 6:3 в пользу «Филадельфии». В своих следующих матчах «Филадельфия» сыграет с «Баффало» 19 и 20 января, а «Питтсбург» примет «Вашингтон» 17 и 20 января.
Ранее в рамках игрового дня «Вашингтон» обыграл «Баффало» со счётом 2:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Конечны (Ворачек, Жиру) – 07:27' (5x4) 2:0 Конечны (Патрик, ван Римсдайк) – 09:26' (5x5) 3:0 Проворов (Ворачек, ван Римсдайк) – 11:30' (5x5) 3:1 Кросби (Гюнцель, Раст) – 12:59' (5x4) 3:2 Танев (Макканн, Янковски) – 13:31' (5x5) 4:2 Конечны (Хейз, Жиру) – 52:53' (5x5) 5:2 Линдблом (Лотон, Конечны) – 57:52' (en)
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