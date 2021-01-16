«Филадельфия» обыграла «Питтсбург», шайба на счету Проворова

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:2.

В составе победителей три шайбы забросил Трэвис Конечны, ещё по одному голу на свой счёт записали российский защитник Иван Проворов и Оскар Линдблом.

У «Питтсбурга» авторами заброшенных шайб стали Сидни Кросби и Брэндон Танев. Российский нападающий Евгений Малкин набранными очками не отметился.

Предыдущий матч с участием этих команд, прошедший 14 января, завершился со счётом 6:3 в пользу «Филадельфии». В своих следующих матчах «Филадельфия» сыграет с «Баффало» 19 и 20 января, а «Питтсбург» примет «Вашингтон» 17 и 20 января.

Ранее в рамках игрового дня «Вашингтон» обыграл «Баффало» со счётом 2:1.