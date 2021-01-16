Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург», шайба на счету Проворова

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург», шайба на счету Проворова
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:2.

В составе победителей три шайбы забросил Трэвис Конечны, ещё по одному голу на свой счёт записали российский защитник Иван Проворов и Оскар Линдблом.

У «Питтсбурга» авторами заброшенных шайб стали Сидни Кросби и Брэндон Танев. Российский нападающий Евгений Малкин набранными очками не отметился.

Предыдущий матч с участием этих команд, прошедший 14 января, завершился со счётом 6:3 в пользу «Филадельфии». В своих следующих матчах «Филадельфия» сыграет с «Баффало» 19 и 20 января, а «Питтсбург» примет «Вашингтон» 17 и 20 января.

Ранее в рамках игрового дня «Вашингтон» обыграл «Баффало» со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Конечны (Ворачек, Жиру) – 07:27' (5x4)   2:0 Конечны (Патрик, ван Римсдайк) – 09:26' (5x5)   3:0 Проворов (Ворачек, ван Римсдайк) – 11:30' (5x5)   3:1 Кросби (Гюнцель, Раст) – 12:59' (5x4)   3:2 Танев (Макканн, Янковски) – 13:31' (5x5)   4:2 Конечны (Хейз, Жиру) – 52:53' (5x5)   5:2 Линдблом (Лотон, Конечны) – 57:52' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021