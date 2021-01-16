«Он мог набрать 6-7 очков за матч». Киселевич оценил дебют Капризова в НХЛ

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич оценил дебют бывшего одноклубника Кирилла Капризова в клубе НХЛ «Миннесота Уайлд».
«Я смотрел первый матч Кирилла в НХЛ и ещё раз убедился, что он готов к этой лиге. Да, по первому матчу пока рано делать выводы. Но чувствовалось, как на него сильно надеется «Миннесота», которой очень нужен такой яркий лидер в атаке. Очень важно, как Капризов сумеет грамотно распределить свои силы, как будет восстанавливаться на длинном отрезке регулярного чемпионата.
Понятно, что «Лос-Анджелес» пока находится в стадии становления, но Кирилл потенциально мог набрать вообще 6-7 очков за матч. После его качественных передач игроки штанги обстучали. Капризов здорово работал и в своей зоне, выигрывал единоборства, создавая остроту в атаке.
Кирилл — независимый игрок. Он готов выходить в любых звеньях и сочетаниях. От него везде исходила угроза. И если после «Салавата Юлаева» ещё возникали вопросы, к кому его ставить в звено, то в ЦСКА он ещё больше доказал свой потенциал и многому научился. А ещё Капризов очень добрый парень, от него в раздевалке много позитива», — приводит слова Киселевича пресс-служба НХЛ.
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