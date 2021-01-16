Кожевников: молодёжь вернулась в КХЛ — и почти все на спаде. Летом нас ждёт отток за океан

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о дебюте в НХЛ форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и защитника «Монреаль Канадиенс» Александра Романова.

«В очередной раз убедился, что критика нашего хоккея во многом несправедливая, мы по-прежнему выпускаем очень сильных игроков во всех линиях. Не сомневался, что у Капризова в НХЛ всё должно получиться. Он развивает карьеру правильно, по примеру Панарина, Кузнецова, Тарасенко. Сначала выходит на хороший уровень на родине, приносит трофеи клубу и сборной России — и только потом едет в НХЛ на уже подготовленное место в клубе. Хотел бы побольше посмотреть в России на защитника Романова, но, в отличие от Капризова, он не так много играл в ЦСКА. Александр уехал в «Монреаль», в клуб, где есть подводные течения — и игровые, и языковые. Надеюсь, со всеми справится.

Думаю, и у Сорокина с Барабановым всё тоже будет нормально, их путь похож на путь Капризова. А вот за не менее талантливого, но ещё совсем юного Денисенко есть беспокойство — он уехал из «Локомотива» слишком рано. Вообще, после четвертого места молодёжной сборной России у меня есть опасение, что молодые хоккеисты начнут повторять ошибку Денисенко и рванут за океан.

Неудача сборной на молодежном первенстве мира привела к жёсткой критике штаба Игоря Ларионова, ударила по престижу сборной и игроков. Молодёжь вернулась в КХЛ — и почти все на спаде, многие совсем мало играют. Если так будет продолжаться дальше, летом нас ждёт большой отток за океан», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.