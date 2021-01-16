Вайсфельд: Ковальчук хорош пока лишь в атаке, у него не хватает сил на оборону

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление нападающего «Авангарда» Ильи Ковальчука в Континентальной хоккейной лиге.
«Я примерно чего-то такого и ожидал. Но здесь надо обратить внимание на один факт. Семь очков — хорошо, однако если бы у Ильи ещё и «плюс/минус» был при этом положительный. А у него-то пока «минус 6» после семи игр. И это головная боль для Хартли — что для него важнее?
Конечно, сейчас много говорят, что Ковальчук очень правильно ведёт себя в команде, в раздевалке. Роль столь авторитетного игрока в коллективе тоже важна. Её сбрасывать со счетов нельзя. Другое дело, что на льду надо этой роли соответствовать.
А Ковальчук хорош пока лишь в атаке, тут спору нет. Но на оборону у него сил не хватает. Он в данный момент может играть либо впереди, либо сзади. Возможно, к плей-офф Илья наберёт физические кондиции и будет успевать везде. Опять же, мы не знаем, какую задачу ставит перед форвардом Хартли. Может, тренер говорит: твое дело — забивать, а в защите у нас есть кому играть. Но по своему опыту знаю, что далеко не каждого наставника команды подобное устроит. Кто-то скажет: не нужны мне твои очки, если ты нам шайбы привозишь. А вы вспомните, как в матче «Авангарда» с «Салаватом» Ларсен обыграл Ковальчука на синей линии. Такие моменты очень настораживают.
Если подытожить, то у Ильи пока и плюсы, и минусы в игре слишком уж ярко выраженные!» — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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