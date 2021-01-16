Б. Ткачук: мы в «Оттаве» хотим побеждать и быть командой уровня плей-офф

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3).

«Потрясающее чувство. Я скучал по таким победам, ведь именно ради этого мы всем этим занимаемся. Мы хотим побеждать, быть командой уровня плей-офф. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе и исправить сегодняшние ошибки», — приводит слова Ткачука пресс-служба НХЛ.

В составе «Оттавы» шайбы забросили Ткачук, Тома Шабо, Остин Уотсон, Крис Тирни и Дерек Степан. На счету российского защитника Никиты Зайцева две результативные передачи. Артём Анисимов и Евгений Дадонов не набрали очков в матче.

Это первый в сезоне матч «Оттавы». Следующую встречу «Сенаторз» проведут 17 января также с «Торонто».