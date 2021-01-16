«Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд
«Металлург» и уфимский «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 16 января. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Металлург»:
Олкинуора (Кошечкин);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Прохоркин — Плотников;
Пашнин — Минулин, Голдобин — Расмуссен — Бек;
Дронов — Хольм, Мозякин — Нестрашил — Карпов;
Николаев, Рожков, Швырёв — Неколенко — Кулёмин.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Лисовец, Кугрышев — Картаев — Амиров;
Мухамадуллин, Гиматов, Солодухин — Башкиров — Хохряков.
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