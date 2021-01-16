«Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд

«Металлург» и уфимский «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 16 января. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Металлург»:

Олкинуора (Кошечкин);

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Минулин, Голдобин — Расмуссен — Бек;

Дронов — Хольм, Мозякин — Нестрашил — Карпов;

Николаев, Рожков, Швырёв — Неколенко — Кулёмин.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Лисовец, Кугрышев — Картаев — Амиров;

Мухамадуллин, Гиматов, Солодухин — Башкиров — Хохряков.