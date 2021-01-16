Овечкин: если Кузнецов продемонстрирует свой истинный потенциал, то принесёт много пользы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил игру нападающего Евгения Кузнецова на старте регулярного чемпионата НХЛ.



«Кузя — один из наших лидеров. Он знает, насколько высокий уровень может показывать. Если он будет демонстрировать свой истинный потенциал, то принесёт очень много пользы команде», — приводит слова Овечкина The Washington Post.



Напомним, в двух стартовых матчах Кузнецов не набрал очков.



«Вашингтон» одержал две победы на старте сезона Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз» и который состоялся в ночь с 15 на 16 января мск, победу со счётом 2:1 одержали гости. Предыдущая встреча команд завершилась со счётом 6:4 в пользу «Кэпиталз».

«Вашингтон» второй раз подряд обыграл «Баффало»