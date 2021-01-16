Кравец: победа в матче с «Сочи» поднимет игроков «Витязя». Есть шансы попасть в плей-офф

Главный тренер подольского «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги встречи с «Сочи» (2:1 ОТ).



«Нервный, напряжённый матч. Нам очень нужны были эти два очка. «Сочи» оказал достойное сопротивление. В первом периоде особенно переиграли нас. Спасибо Илье Ежову, что оставил нас в игре. К счастью, смогли сравнять счёт и выиграть в овертайме. Важная победа, чтобы психологически в голове оставалось, что ещё есть шансы попасть в плей-офф. Одержали три победы в пяти последних матчах, и это хороший показатель. С «Динамо» и «Трактором» показали хорошую игру, но не забили. Эта победа поднимет ребят, даст им отдохнуть в дороге и завтра дома», — приводит слова Кравца пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Шайба Даугавиньша в овертайме принесла «Витязю» волевую победу в матче с «Сочи»