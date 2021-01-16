Фазель: в ближайшие пять дней мы примем окончательное решение по месту проведения ЧМ-2021

Международная федерация хоккея примет окончательное решение по чемпионату мира 2021 года в Беларуси в ближайшие пять дней.



«Мы будем ещё разговаривать с Федерацией хоккея Беларуси, организационным комитетом. В один из ближайших дней (в понедельник. — Прим. «Чемпионата») у нас встреча с советом.



Предстоит ещё переговорить со многими людьми: партнёрами, спонсорами, и тогда мы решим, что делать дальше. В ближайшие пять дней мы примем окончательное решение относительно места проведения чемпионата мира», — приводит слова главы Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазеля «Р-Спорт».



Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Беларуси.

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