Нападающий подольского «Витязя» Каспарс Даугавиньш прокомментировал новый личный рекорд результативности. В матче с «Сочи» форвард забросил шайбу, и теперь на его счету 41 (15+26) очко в нынешнем сезоне.



«Самое главное, что не пропустили много шайб в первом периоде. Вышли вообще неготовые, вратарь оставил нас в игре, потом начали активнее играть, а в третьем уже стали показывать хоккей. Илья Ежов дал нам шанс побороться до конца.



Личный рекорд результативности? Большое спасибо надо говорить партнёрам по звену, это два великолепных хоккеиста. Они сделали мою жизнь легче, со скоростью могут выцарапать много шайб. В звене создалась химия», — приводит слова Даугавиньша пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Шайба Даугавиньша в овертайме принесла «Витязю» волевую победу в матче с «Сочи»