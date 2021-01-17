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«Миннесота» в овертайме вырвала победу у «Кингз», Капризов отдал победную передачу

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе Стэйплс-центр и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3

За «Миннесоту» забивали Мэтт Дамба, Йоэль Эрикссон и Райан Сутер. Победную шайбу в овертайме забросил Маркус Йоханссон. В составе проигравшей команды забивали Габриэль Виларди, Блейк Лизотт и Андреас Атанасиу.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов провёл на площадке 18 минут и 29 секунд и отдал результативную передачу в овертайме.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.