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«Миннесота» в овертайме вырвала победу у «Кингз», Капризов отдал победную передачу

«Миннесота» в овертайме вырвала победу у «Кингз», Капризов отдал победную передачу
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе Стэйплс-центр и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3

За «Миннесоту» забивали Мэтт Дамба, Йоэль Эрикссон и Райан Сутер. Победную шайбу в овертайме забросил Маркус Йоханссон. В составе проигравшей команды забивали Габриэль Виларди, Блейк Лизотт и Андреас Атанасиу.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов провёл на площадке 18 минут и 29 секунд и отдал результативную передачу в овертайме.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дамба (Гринвей, Сутер) – 00:21' (5x5)   1:1 Виларди (Вагнер, Макдермид) – 16:58' (5x5)   2:1 Лизотт (Даути, Картер) – 27:02' (5x5)   3:1 Атанасиу (Картер) – 30:22' (5x5)   3:2 Эрикссон Эк (Гринвей, Пэтерин) – 47:38' (5x5)   3:3 Сутер (Паризе, Бонино) – 59:58' (6x5)   3:4 Юханссон (Капризов, Бродин) – 64:49' (3x3)
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