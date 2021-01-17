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«Калгари» обыграл «Ванкувер», Нестеров — без очков

«Калгари» обыграл «Ванкувер», Нестеров — без очков
Хоккей 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Шон Монахан, Диллон Дюбе и Мэттью Ткачук. Российский защитник Никита Нестеров не отметился результативными действиями.

В другом матче «Вегас Голден Найтс» в овертайме обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:1. Победный гол на счету Макса Комтуа.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Монахан (Ткачук, Линдхольм) – 08:31' (5x4)   2:0 Дюбе (Манджапане, Баклунд) – 36:12' (5x4)   3:0 Ткачук (Годро, Андерссон) – 55:16' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Комтуа (Ларссон, Стил) – 27:45' (5x5)   1:1 Карлссон (Маршессо, Стоун) – 58:38' (6x5)   2:1 Пасиоретти (Стоун) – 60:07' (3x3)
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