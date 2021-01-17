«Калгари» обыграл «Ванкувер», Нестеров — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Шон Монахан, Диллон Дюбе и Мэттью Ткачук. Российский защитник Никита Нестеров не отметился результативными действиями.

В другом матче «Вегас Голден Найтс» в овертайме обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:1. Победный гол на счету Макса Комтуа.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.