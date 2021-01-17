Георгиев: последние 10 месяцев много работал как в зале, так и над психологией

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился мнением об игре в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0).

«В последние 10 месяцев я много работал как в тренажёрном зале, так и над психологией. Мне кажется, в тренировочном лагере я выглядел хорошо. Сегодня в игру вошёл уверенным и действовал так же, как на сборах», – приводит слова Георгиева пресс-служба клуба.

Георгиев отыграл на ноль, оформив первый шат-аут в нынешнем сезоне. Российский вратарь парировал 23 броска из 23 в своём первом матче в этой регулярке. В составе проигравшей команды российский голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб. Экс-голкипер ЦСКА дебютировал в НХЛ и отразил 27 бросков из 32.