Георгиев оформил первый шат-аут в сезоне НХЛ, Сорокин отразил 27 бросков из 32

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отыграл на ноль, оформив первый шат-аут в нынешнем сезоне. Российский вратарь парировал 23 броска из 23 в своём первом матче в этой регулярке. В составе проигравшей команды российский голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб. Экс-голкипер ЦСКА дебютировал в НХЛ и отразил 27 бросков из 32.

В дебютной встрече сезона-2020/2021 голкипер «островитян» Семён Варламов отыграл на ноль с «Рейнджерс», отразив 24 броска. Перед сегодняшним матчем Варламов получил травму на раскатке.