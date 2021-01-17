Шарангович — о голе в овертайме: подумал, что смогу забить. И забил
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович поделился впечатлениями от победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ). Это первый гол белорусского форварда в Национальной хоккейной лиге.
«Очень хорошие эмоции. Мы выиграли в нашей второй встрече в сезоне, я забил первый гол в овертайме и очень счастлив. Вся команда сейчас в хорошем настроении. Какие мысли были при получении шайбы? Подумал, что смогу забить. И забил.
В КХЛ я много играл и с каждым матчем становился лучше и лучше. Усердно работал, чтобы получить шанс в НХЛ. Партнёры были просто счастливы, обнимали меня, и я ничего не мог разглядеть за ними. Парни просто счастливы», – сказал Шарангович сразу после завершения матча.
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