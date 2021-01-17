Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шарангович — о голе в овертайме: подумал, что смогу забить. И забил

Шарангович — о голе в овертайме: подумал, что смогу забить. И забил
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович поделился впечатлениями от победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ). Это первый гол белорусского форварда в Национальной хоккейной лиге.

«Очень хорошие эмоции. Мы выиграли в нашей второй встрече в сезоне, я забил первый гол в овертайме и очень счастлив. Вся команда сейчас в хорошем настроении. Какие мысли были при получении шайбы? Подумал, что смогу забить. И забил.

В КХЛ я много играл и с каждым матчем становился лучше и лучше. Усердно работал, чтобы получить шанс в НХЛ. Партнёры были просто счастливы, обнимали меня, и я ничего не мог разглядеть за ними. Парни просто счастливы», – сказал Шарангович сразу после завершения матча.

Суббэн перепутал Беларусь с Россией, поздравляя Шаранговича с первым голом в НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021