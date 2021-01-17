Какко уступает только трём игрокам в истории «Рейнджерс» по голам в возрасте до 20 лет
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс". Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Автором четвёртого гола «синерубашечников» стал Каапо Какко. Финский форвард забросил 11-ю шайбу за карьеру в клубе и лиге. 19-летний нападающий уступает только трём игрокам в истории «Рейнджерс» по голам в возрасте до 20 лет. Рекорд в этой номинации принадлежит Майку Эллисону (24 гола).
Второе место занимает россиянин Алексей Ковалёв, успевший забить 15 голов до 20-летия. Топ-3 замыкает чешский форвард Филип Хитил (12). Стоит заметить, что 20 лет уроженцу Турку исполнится 13 февраля 2021 года.
Зибанеджад — о Какко: в НХЛ не так много игроков, способных отнять у него шайбу
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