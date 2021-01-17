Раст: «Питтсбург» должен убрать отрезки, когда число ошибок растёт как снежный ком
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» после двух проигрышей команды на старте сезона во встречах с «Филадельфией Флайерз» с общим счётом 5:11.
«Устраним эти поломки. Думаю, в этих встречах были моменты, которые нам понравились. Мы нереально много владели шайбой, у нас было очень много шансов.
Но нас ломают ситуации, когда допускаем ошибку за ошибкой. Мы должны попытаться убрать такие отрезки, когда число ошибок растет как снежный ком», – цитирует Раста пресс-служба НХЛ.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая.
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