Салливан — о нуле очков Малкина: меня это не волнует. Прошло всего два матча

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре форварда Евгения Малкина в стартовавшем сезоне НХЛ. В двух матчах с «Филадельфией Флайерз» россиянин не набрал очков при показателе полезности «-2».

«Меня это не волнует, прошло всего два матча. Джино – потрясающий игрок, и он будет в порядке. Просто будем поддерживать его, чтобы он продолжал играть с максимальной самоотдачей», – цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая.

Ранее нападающий «Питтсбурга» заявил, что хочет стать первым в истории российского хоккея четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли.