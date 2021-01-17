Салливан — о нуле очков Малкина: меня это не волнует. Прошло всего два матча
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре форварда Евгения Малкина в стартовавшем сезоне НХЛ. В двух матчах с «Филадельфией Флайерз» россиянин не набрал очков при показателе полезности «-2».
«Меня это не волнует, прошло всего два матча. Джино – потрясающий игрок, и он будет в порядке. Просто будем поддерживать его, чтобы он продолжал играть с максимальной самоотдачей», – цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая.
Ранее нападающий «Питтсбурга» заявил, что хочет стать первым в истории российского хоккея четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли.
Малкин: могу стать первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация
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