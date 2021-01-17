Хет-трик Михайлиса помог «Барысу» победить «Амур»

Казахстанский «Барыс» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Главным героем встречи стал форвард «Барыса» Никита Михайлис, который оформил хет-трик. По два очка в составе победителей набрали Кёртис Валк (0+2) и Роман Старченко (0+2). У «Амура» шайбы забросили Дмитрий Лугин и Сергей Терещенко.

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Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия хабаровского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в гостях встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Барыс» в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 19 января.