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Бадюков: «Металлург» был свежее «Салавата», уральцам удалось выиграть даже без большинства

Бадюков: «Металлург» был свежее «Салавата», уральцам удалось выиграть даже без большинства
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился впечатлениями от вчерашней победы «Металлурга» над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Что касается вчерашнего матча, то хотел бы отметить, что у команды Ильи Воробьёва было больше времени после поездки на то, чтобы восстановиться. Поэтому в некоторых моментах, особенно в концовке, «Металлург» был посвежее «Салавата». Было видно, что тренерский штаб Воробьёва хорошо подготовил команду.

Уфимцы же находились на выезде. Для них это была третья игра в поездке, после матчей в Новосибирске и Нур-Султане. Такие игры всегда тяжело проходят. Было понятно, что рано или поздно физическое состояние магнитогорцев скажется. К тому же я бы отметил, что уральцам удалось выиграть матч, даже не имея в своём распоряжении ни одного большинства», — сказал Бадюков «Чемпионату».

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