Бадюков: «Металлург» был свежее «Салавата», уральцам удалось выиграть даже без большинства

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился впечатлениями от вчерашней победы «Металлурга» над «Салаватом Юлаевым» (3:2).
«Что касается вчерашнего матча, то хотел бы отметить, что у команды Ильи Воробьёва было больше времени после поездки на то, чтобы восстановиться. Поэтому в некоторых моментах, особенно в концовке, «Металлург» был посвежее «Салавата». Было видно, что тренерский штаб Воробьёва хорошо подготовил команду.
Уфимцы же находились на выезде. Для них это была третья игра в поездке, после матчей в Новосибирске и Нур-Султане. Такие игры всегда тяжело проходят. Было понятно, что рано или поздно физическое состояние магнитогорцев скажется. К тому же я бы отметил, что уральцам удалось выиграть матч, даже не имея в своём распоряжении ни одного большинства», — сказал Бадюков «Чемпионату».
- 17 января 2021
-
16:42
-
16:30
-
16:19
-
15:35
-
15:00
-
14:37
-
14:10
-
13:46
-
13:34
-
13:22
-
12:45
-
12:07
-
12:00
-
11:31
-
11:05
-
10:45
-
10:12
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:04
-
08:53
-
08:49
-
08:47
-
08:41
-
07:55
-
07:53
-
07:19
-
07:11
-
07:05
-
06:56
-
06:50
-
06:35
-
06:33
-
06:12