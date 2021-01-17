Бадюков: «Металлург» был свежее «Салавата», уральцам удалось выиграть даже без большинства

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился впечатлениями от вчерашней победы «Металлурга» над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Что касается вчерашнего матча, то хотел бы отметить, что у команды Ильи Воробьёва было больше времени после поездки на то, чтобы восстановиться. Поэтому в некоторых моментах, особенно в концовке, «Металлург» был посвежее «Салавата». Было видно, что тренерский штаб Воробьёва хорошо подготовил команду.

Уфимцы же находились на выезде. Для них это была третья игра в поездке, после матчей в Новосибирске и Нур-Султане. Такие игры всегда тяжело проходят. Было понятно, что рано или поздно физическое состояние магнитогорцев скажется. К тому же я бы отметил, что уральцам удалось выиграть матч, даже не имея в своём распоряжении ни одного большинства», — сказал Бадюков «Чемпионату».