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Рижское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив «Нефтехимику» в гостях

Рижское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив «Нефтехимику» в гостях
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Нефтехимика» Павел Порядин, который оформил дубль. По два очка в составе победителей набрали Линус Юханссон (0+2) и Брэндон Макмиллан (0+2).

Это пятое кряду поражение рижского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в гостях встретится с нижегородским «Торпедо», а «Динамо» в Казани — с местным «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 19 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Шафигуллин (Галузин, Бикмуллин) – 08:40' (5x5)   2:0 Порядин (Юханссон, Макмиллан) – 13:03' (5x5)   3:0 Порядин (Юханссон, Макмиллан) – 15:39' (5x5)   3:1 Джериньш (Ларионов) – 24:45' (5x5)   3:2 Столяров (Скарлетт, Ошениекс) – 51:28' (5x5)
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