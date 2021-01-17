Рижское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив «Нефтехимику» в гостях

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Нефтехимика» Павел Порядин, который оформил дубль. По два очка в составе победителей набрали Линус Юханссон (0+2) и Брэндон Макмиллан (0+2).

Это пятое кряду поражение рижского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в гостях встретится с нижегородским «Торпедо», а «Динамо» в Казани — с местным «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 19 января.