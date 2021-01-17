ЦСКА победил СКА в «армейском» дерби третий раз в сезоне
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Шайбы в составе победителей забросили Брендан Лайпсик, Константин Окулов и Сергей Андронов. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 20 бросков. Единственный гол у СКА забил Эмиль Галимов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это пятое поражение санкт-петербургского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со «Спартаком», а СКА в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 19 января.
Рекомендуем вам
- 17 января 2021
-
21:05
-
21:02
-
20:53
-
20:47
-
20:38
-
20:17
-
20:06
-
19:47
-
19:35
-
19:22
-
18:38
-
18:22
-
18:00
-
17:23
-
17:18
-
17:13
-
16:42
-
16:30
-
16:19
-
15:35
-
15:00
-
14:37
-
14:10
-
13:46
-
13:34
-
13:22
-
12:45
-
12:07
-
12:00
-
11:31
-
11:05
-
10:45
-
10:12
-
09:55
-
09:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам