ЦСКА победил СКА в «армейском» дерби третий раз в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шайбы в составе победителей забросили Брендан Лайпсик, Константин Окулов и Сергей Андронов. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 20 бросков. Единственный гол у СКА забил Эмиль Галимов.

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Это пятое поражение санкт-петербургского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со «Спартаком», а СКА в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 19 января.