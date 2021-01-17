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ЦСКА победил СКА в «армейском» дерби третий раз в сезоне

ЦСКА победил СКА в «армейском» дерби третий раз в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шайбы в составе победителей забросили Брендан Лайпсик, Константин Окулов и Сергей Андронов. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 20 бросков. Единственный гол у СКА забил Эмиль Галимов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это пятое поражение санкт-петербургского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со «Спартаком», а СКА в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 19 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Лайпсик (Попов, Сошников) – 09:12' (5x5)   2:0 Окулов (Киселевич, Шалунов) – 38:36' (5x4)   2:1 Галимов (Кемппайнен, Кирсанов) – 42:40' (5x5)   3:1 Андронов (Робинсон) – 44:48' (5x5)
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