«Барыс» объявил состав на выездную серию

Сегодня, 18 января, «Барыс» отправился на гостевую серию, сообщается на официальном сайте нур-султанской команды.



19 января казахстанский коллектив сыграет в Хельсинки с «Йокеритом», 21 января — в Москве с «Динамо». 23 января подопечные Юрия Михайлиса закроют выездную серию поединком с подольским «Витязем».



Тренерский штаб взял в поездку 28 игроков.



Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Йони Ортио.



Защитники: Джесси Блэкер, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Даррен Диц, Алекс Линтуниеми, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Диллон Хитерингтон, Егор Шалапов.



Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Филип Вароне, Линус Виделль, Кёртис Волк, Дмитрий Гурков, Якоб Лилья, Максим Мусоров, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэттью Фрэттин, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Хет-трик Михайлиса помог «Барысу» победить «Амур»