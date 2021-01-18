Матчи КХЛ в Подмосковье разрешат проводить с заполняемостью трибун не более 25%

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что в ближайшее время министерство должно получить от Роспотребнадзора разрешение на проведение матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других соревнований со зрителями.

«По моей информации, с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением масочно-перчаточного режима, социальной дистанции нам разрешат проводить матчи со зрителями. Думаю, на трибуны будут пускать не более 20-25% от общего количества вместимости. Официальное письмо с разрешением мы получим в ближайшее время», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Запрет на посещение соревнований из-за коронавируса был введён с 21 октября, 14 декабря подмосковные власти разрешили зрителям посещать соревнования при условии соблюдения необходимых требований. Однако на данный момент матчи чемпионатов КХЛ и Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) проводятся без зрителей.

Напомним, что омский «Авангард» проводит свои встречи в Балашихе, «Витязь» — в Подольске, а китайский «Куньлунь» — в Мытищах.