Свищёв — о ЧМ-2021: это преступное решение. Такие вещи нельзя прощать

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.

«Считаю, что это чистейшей воды политическая акция. Всё-таки дожали Фазеля. Это банальное давление на федерацию хоккея. Сколько он ни говорил, что хоккей должен быть вне политики, но одновременно через крупные корпорации определённые лоббистские круги всё сделали. Кому хотят навредить? Лукашенко и его команде? А на самом деле навредили простым белорусским людям, которые любят спорт, готовились к соревнованиям.

Это преступное решение. Однозначно надо требовать компенсацию и за понесённые убытки, и за недополученную прибыль. Такие вещи нельзя прощать. Мы с вами давно уже в этой ситуации, Россия привыкла, нас чего только не лишали. Беларусь всегда славилась своим нейтралитетом. Чего они хотят? Помочь команде несогласных? Но на самом деле это удар по всему белорусскому народу», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.