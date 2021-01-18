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Президент ИИХФ прокомментировал лишение Минска права проводить ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Президент ИИХФ прокомментировал лишение Минска права проводить ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперёд.

И хотя совет ИИХФ считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьёзные проблемы, которые нужно решать», — приводит слова Фазеля официальный сайт ИИХФ.

ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
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