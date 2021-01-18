Президент ИИХФ прокомментировал лишение Минска права проводить ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.
«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперёд.
И хотя совет ИИХФ считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьёзные проблемы, которые нужно решать», — приводит слова Фазеля официальный сайт ИИХФ.
- 18 января 2021
-
20:05
-
20:04
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:35
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:07
-
19:05
-
18:58
-
18:44
-
16:36
-
13:53
-
13:00
-
12:35
-
09:58
- 17 января 2021
-
18:38
-
18:00
- 16 января 2021
-
23:53
-
21:44
-
19:19
-
19:07
-
18:50
-
18:23
-
17:46
-
16:17
-
15:42
-
14:55
-
13:54