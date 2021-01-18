Бобби Райан, поборовший алкогольную зависимость, забил гол во втором матче подряд в НХЛ

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Детройт Ред Уингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Завершился 1-й период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Счёт открыл форвард «Детройта» Бобби Райан, ему ассистировал Майкл Расмуссен. У американца эта шайба стала второй в нынешнем сезоне НХЛ. В предыдущем матче он забил гол в ворота «Каролины Харрикейнз» (4:2).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Оттава Сенаторз» выставила Райана на драфт отказов. У нападающего действовал контракт на два года с заработной платой $ 7,25 млн и ещё на два — с зарплатой $ 5,5 млн плюс $ 2 млн подписной бонус.

В минувшем сезоне 33-летний Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость.