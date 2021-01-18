Главный тренер сборной Швеции поддержал решение ИИХФ о переносе ЧМ-2021 из Минска

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске.

«Совершенно верное и ожидаемое решение. Теперь мы можем сосредоточиться на хоккее», — написал Гарпенлёв в своём «твиттере».

Турнир должен был проходить в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

Братислава (Словакия) и Хернинг (Дания) уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме того, не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».