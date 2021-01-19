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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил третий гол в сезоне НХЛ

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил третий гол в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимает «Каролину Харрикейнз». В ходе второго периода гости впереди — 2:1.

Автором первой шайбы «ураганов» стал российский нападающий Андрей Свечников, для которого гол стал третьим в нынешнем сезоне. Результативными передачами в этом моменте отметились канадский защитник Даги Хэмилтон и финский форвард Себастьян Ахо.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

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