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«Баффало» на выезде разгромил «Филадельфию», у Проворова «+1»

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Баффало Сэйбрз» на выезде разгромил «Филадельфия Флайерз» со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт (2), Кёртис Лазар (2), Хенри Йокихарью и Виктор Олофсон.

В составе «Филадельфии» единственную шайбу забросил Николя Обе-Кюбель. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 24.56, нанес 3 броска и закончил матч с показателем полезности «+1».

«Баффало» после двух поражений на старте сезона одержал первую победу, а «Филадельфия», выигравшая две первых матча, проиграла впервые в регулярном чемпионате.

В других матчах игрового дня встречаются «Нэшвилл Предаторз» – «Каролина Харрикейнз», «Сент-Луис Блюз» – «Сан-Хосе Шаркс», «Анахайм Дакс» – «Миннесота Уайлд», «Калгари Флэймз» – «Ванкувер Кэнакс», «Вегас Голден Найтс» – «Аризона Койотс».