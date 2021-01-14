Александр Романов повторил достижение Андрея Маркова в «Монреале» 21-летней давности

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс», которая завершилась победой хозяев льда – 5:4 ОТ.

Первым результативным действием в НХЛ отметился 21-летний российский защитник Александр Романов, ранее выступавший в КХЛ за московский ЦСКА. Примечательно, что Романов стал всего третьим защитником канадской команды за последние 40 лет, кому удавалось совершить результативное действие в первом матче сезона и одновременно первой встрече за карьеру в лиге. В сезоне-1984/1985 это сделал Петр Свобода, в в 2000 году Андрей Марков.

Игровое время новичка НХЛ оказалось третьим в его команде. В составе «Монреаля» больше игрового времени получили только защитник Ши Уэбер, отыгравший 24 минуты и 5 секунд, и Джефф Питри, сыгравший 22.45. Романов выходил на лёд как в бригаде большинства, так и при игре в меньшинстве.