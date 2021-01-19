Романов — о первом голе за карьеру в НХЛ: не понимал что забил, просто не было слов

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:1) прокомментировал первый гол за карьеру в лиге.

«Мой первый гол? Я не понимал, что забил. Был так взволнован, что просто не было слов. Это потрясающее ощущение. Мы выиграли два последних матча, потому что играли как единая команда, как семья. Почему я так уверенно действую? Потому что я могу так играть. И я больше могу помочь своей команде, когда так играю», — сказал Романов во время послематчевой пресс-конференции.

Александр стал третьим защитником в истории канадского клуба в возрасте 21 года, которому хватило трёх матчей за «Монреаль», чтобы записать на свой счёт гол в НХЛ. Романов повторил достижение защитника «Монреаля» Дэвида Уилки, который забил первый гол за клуб в октябре 1996 года. Рекорд в этой номинации принадлежит Бобу Тёрнеру, отличившимся во втором матче за карьеру в клубе.