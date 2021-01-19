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Гибсон стал вторым голкипером в истории «Анахайма» по скорости достижения 20 шат-аутов

Гибсон стал вторым голкипером в истории «Анахайма» по скорости достижения 20 шат-аутов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» в гостях уступила «Анахайм Дакс» со счётом 0:1.

Главным героем встречи стал голкипер хозяев Джон Гибсон, впервые в нынешнем сезоне отыгравший на ноль. Американский вратарь парировал 34 броска и оформил 20-й шат-аут за карьеру в клубе и лиге. Гибсон стал вторым голкипером в истории «Анахайма» по скорости достижения 20 шат-аутов. Американцу потребовалось провести 290 матчей, чтобы покорить этот рубеж. Клубный рекорд принадлежит Жан-Себастьяну Жигеру (238 матчей).

Единственную шайбу в третьем периоде встречи забросил Николя Делорье. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов за 19.24 на льду совершил три броска. Показатель полезности россиянина в матче – «-1».

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