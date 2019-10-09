Главный тренер «Анахайма» назвал Гибсона лучшим вратарём в НХЛ

Главный тренер «Анахайм Дакс» Даллас Икинс поделился мнением об игре голкипера Джона Гибсона после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1).



«Для этой команды сейчас ничего не может быть лучше. Это лучший вратарь в лиге, который ведёт нас за собой. Во время таймаута он был на скамейке и напоминал ребятам, что надо делать при игре шесть на пять. Нам не пришлось произносить ни слова», – цитирует Икинса пресс-служба НХЛ.

Американский вратарь отразил 31 бросок, благодаря чему «Дакс» продлили победную серию до трёх матчей. Это стало повторением лучшего начала сезона в клубной истории (также в сезоне-2006/07 и 2018/19). Во всех трёх матчах ворота «Анахайма» защищал 26-летний Гибсон.