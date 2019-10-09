Главный тренер «Анахайма» назвал Гибсона лучшим вратарём в НХЛ
Главный тренер «Анахайм Дакс» Даллас Икинс поделился мнением об игре голкипера Джона Гибсона после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1).
«Для этой команды сейчас ничего не может быть лучше. Это лучший вратарь в лиге, который ведёт нас за собой. Во время таймаута он был на скамейке и напоминал ребятам, что надо делать при игре шесть на пять. Нам не пришлось произносить ни слова», – цитирует Икинса пресс-служба НХЛ.
Американский вратарь отразил 31 бросок, благодаря чему «Дакс» продлили победную серию до трёх матчей. Это стало повторением лучшего начала сезона в клубной истории (также в сезоне-2006/07 и 2018/19). Во всех трёх матчах ворота «Анахайма» защищал 26-летний Гибсон.
Василевский и Бобровский возглавили вратарский рейтинг The Hockey News
- 9 октября 2019
-
15:20
-
14:59
-
14:31
-
14:06
-
13:57
-
13:36
-
13:10
-
12:51
-
12:27
-
12:15
-
11:56
-
11:37
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:31
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:18
-
08:14
-
08:10
-
08:05
-
08:00
-
07:14
-
07:09
-
06:51
-
06:49
-
06:25
-
06:04
Партнерский контент