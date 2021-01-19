Макгуайр: Романов — элитный игрок, который будет становиться только лучше

Комментатор NBC Пьер Макгуайр высоко оценил способности российского защитника «Монреаль Канадиенс» Александра Романова. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:1) Александр отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой за карьеру в лиге.

«Романов — элитный игрок, который будет становиться только лучше», — заявил Макгуайр.

Романов стал третьим защитником в истории канадского клуба в возрасте 21 года, которому хватило трёх матчей за «Монреаль», чтобы записать на свой счёт гол в НХЛ. Романов повторил достижение защитника «Монреаля» Дэвида Уилки, который забил первый гол за клуб в октябре 1996 года. Рекорд в этой номинации принадлежит Бобу Тёрнеру, отличившемуся во втором матче за карьеру в клубе.