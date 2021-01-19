Президент ИИХФ — о месте проведения ЧМ-2021: Латвия просит полуфинал и финал

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что Латвия выразила желание провести полуфинал и финал чемпионата мира по хоккею 2021 года.
«Это вопрос, который нам предстоит решить, пока это не в моих руках. Когда ты принимаешь такие решения, то нужно учитывать каждую деталь. Но вчера я разговаривал с президентом Федерации хоккея Латвии Айгарсом Калвитисом, и он попросил организовать полуфинал и финал. Я им сказал, что нам нужно проанализировать всю ситуацию и понять, какое решение будет лучшим для хоккея», — цитирует Фазеля ТАСС.
Вчера, 18 января, совет ИИХФ лишил Беларусь права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня. Новое место проведения ЧМ-2021 на данный момент не определено, при этом Латвия точно сохранит турнир.
- 19 января 2021
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