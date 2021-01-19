Россия не сможет принять ЧМ-2021 из-за санкций
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал, что чемпионат мира-2021 не может пройти в России.
«Может ли ЧМ пройти в России? Нет, потому что работают санкции Всемирного антидопингового агентства. До того, как решение было утверждено в Спортивно-арбитражном суде Лозанны, президент ФХР Владислав Третьяк предлагал вариант: если будет возможно, чемпионат мира мог бы принять Санкт-Петербург», — заявил Фазель в интервью сайту телеканала «Матч ТВ».
Кроме того, функционер отметил, что в ближайшие два года из-за санкций говорить о чемпионате мира в России нет смысла.
В понедельник, 18 января Международная федерация хоккея на официальном сайте объявила, что Минск лишен права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.
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