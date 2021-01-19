Гатиятулин: у «Трактора» не было благодушия, просто быстрый гол многое поменял

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:3).



«Готовились к матчу, знали сильные стороны соперника. К сожалению, в самом начале пропустили контратаку, пришлось где-то раскрываться, отыгрываться. Допустили ненужные ошибки, на которых нас ловил «Авангард». Затем что-то подкорректировали, донесли до ребят определённые вещи. Что-то получилось, что-то нет, но по самоотдаче нет ни к кому претензий. И снова хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку.



Высокий прессинг? Да, хотели сыграть поактивнее в атаке, но, повторюсь, допустили ошибки, пропускали контратаки, которые приводили к голам. Но до следующей встречи есть время разобраться, что сделали неправильно.



У «Трактора» всего 6 блокированных бросков? Нет, не было никакого благодушия. Просто ещё раз скажу, что пропустили быстрый гол, он многое поменял. То, что «Авангард» много на себя поймал, для нас не стало сюрпризом, они всегда так играют. Мы создавали моменты, где-то не удалось сыграть похитрее.



Бывальцев и Калинин не так эффективны после травм? Да, ребята пропустили отрезок, нужно время для восстановления. Ребята прибавляют от игры к игре, по самоотдаче к ним нет претензий. У Романа Вилла было отличное состояние, поэтому он играл сегодня. К нему нет претензий, просто оборона сыграла не так удачно. После третьей шайбы не собирались менять Вилла, просто сказали Ивану Федотову, чтобы был готов.



Дорофеев проходил с нами предсезонку, где-то поднимали его в основу, давали возможность. Но на данный момент он не проходит в состав, и мы решили его отпустить. Желаем ему удачи в новой команде», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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