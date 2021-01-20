Евгений Кузнецов забил первый гол в новом сезоне НХЛ
В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу гостей. Четвёртую шайбу за столичный клуб забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Для россиянина этот гол стал первым в новом сезоне НХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз»
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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